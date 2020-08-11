Тбилиси, , 14:29 — REGNUM Обвинение в убийстве в Грузии 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили выдвинули пятерым задержанным. Об этом говорится в опубликованном 11 августа заявлении генеральной прокуратуры Грузии.

В ведомстве отметили, что обвинение выдвинуто по статье «Умышленное убийство, совершенное группой лиц». Среди обвиняемых двое несовершеннолетних.

«Кроме них задержаны еще 12 человек по обвинению в групповом насилии, организации и участии в этом же насилии, а также незаконном лишении свободы», — говорится в заявлении Генпрокуратуры.

Напомним, тело Шакарашвили было найдено в реке. На его теле были обнаружены следы побоев твердым тупым предметом. Известно, что накануне смерти он был участником конфликта. Футболиста и его друзей преследовала группа молодых людей.

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