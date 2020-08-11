Нижний Новгород, , 14:23 — REGNUM Десять нижегородских некоммерческих организаций выиграли бесплатное обучение в онлайн-школе благотворительности — сообщает пресс-служба правительства региона.

«Я счастлива, что есть такая возможность пройти это обучение. В России есть всего две хорошие школы благотворительности — Московская школа профессиональной филантропии и Школа благотворительности фонда «Нужна помощь». Оплачивать обучение нам совсем не по карману. И то, что на конкурсной основе и в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода можно пройти это обучение, очень ценно. Я надеюсь, что за четыре месяца получу от профессионалов знания, которые помогут в работе нашего фонда», — отметила руководитель благотворительного фонда «Жизнь без границ» Марина Ефимова.

Победителями стали благотворительные фонды «Доброе дело», «Земля нижегородская», «Время РАСсвета», «Нижегородский», «Жизнь без границ», «Дети без мам», региональная общественная организация «Территория добра», АНО «Центр социальных программ «Жизнь», региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация бокса» и фонд «НОНЦ».

10 августа онлайн-школа благотворительности начала работу.

Программа онлайн-школы будет строиться по принципу «от общего к частному». Обучение состоит из четырех модулей с видеоуроками по SMM, планированию бюджета, фандрайзингу (сбор частных пожертвований), коммуникациям с донорами и спонсорами.