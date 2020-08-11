Москва, , 14:16 — REGNUM Обновлённый Северный речной вокзал, который вскоре будет открыт для посещения, станет «местом-сказкой». Об этом говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На берегу Химкинского водохранилища расположится полноценная зона отдыха с подогреваемыми бассейнами, широкой набережной и амфитеатром. А зданию вокзала вернут первозданный вид и отреставрируют», — говорится в сообщении.

Отмечается, что внешний вид обновлённого речного вокзала «выглядит так же хорошо, как и звучит».