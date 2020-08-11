Нижний Новгород, , 14:12 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 11 августа выздоровели после заражения коронавирусом 86 922 человека. Об этом свидетельствуют данные оперативного общероссийского штаба.

Таким образом, от общего числа носителей коронавируса в округе, число которых достигло 111 801 человека, более 77,80% уже выздоровели.

В очередной раз число новых выявленных за сутки носителей коронавируса оказалось ниже количества выписавшихся по выздоровлении граждан. Так, за сутки выявили 804 новых случая заражения коронавирусом, а выписаны в округе 937 человек.

За минувшие сутки самое значительное число выписанных зарегистрировано в Оренбургской области — 181 человек, в Нижегородской области — 157, в Пензенской области — 144, в Ульяновской области — 95, в Чувашии — 71, в Саратовской области — 62, в Самарской области — 46, в Марий Эл — 40, в Пермском крае — 39, в Татарии — 28, в Удмуртии — 25, в Башкирии — 18, в Мордовии — 16, в Кировской области — 15.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 11 августа в России подтверждено 897 599 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 4945 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 12,45%. Полностью выздоровели 703 175 жителей России. Доля выздоровевших жителей Поволжья среди граждан страны, победивших коронавирус, составляет более 12,36%.

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