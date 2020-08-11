Орел, , 14:11 — REGNUM Вспышку заражения коронавирусом в Богдановском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Урицком районе Орловской области мог спровоцировать персонал. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам онлайн-брифинга главы областного департамента здравоохранения Ивана Залогина.

Очаг заражения был зафиксирован 8−9 августа, заражение коронавирусом выявили у 13 постояльцев и 24 сотрудников учреждения, всего госпитализированы. В учреждении организован врачебный и сестринский патронаж за данным учреждением, два раза в день проводится медицинский осмотр всех находящихся в доме-интернате.

Управлением Роспотребнадзора по Орловской области проводится проверка по факту возникновения очага с групповой заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией. Проверку в доме-интернате потребовал провести губернатор Андрей Клычков. Как сообщили в пресс-службе облправительства, по предварительным данным, вирус был занесен персоналом.