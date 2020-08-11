Уфа, , 14:14 — REGNUM Шестилетняя девочка найдена мертвой в своем доме в Башкирии. Об этом 11 августа сообщает ГТРК «Башкортостан», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По информации журналистов, трагедия произошла ночью 11 августа в Абзелиловском районе. По предварительной версии сотрудников правоохранительных органов, ребенок отравился грибами, которые ела семья накануне вечером.

Сообщается, что в больницу были доставлены отец девочки 29-и лет и ее двухлетний брат. В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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