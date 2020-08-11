Тбилиси, , 14:12 — REGNUM Теона Тамазашвили, мать погибшей в Грузии 23-летней программистки Тамар Бачалиашвили, возмутилась тем, что глава МВД страны Вахтанг Гомелаури только предположил возможное участие сотрудников ФБР США в расследовании смерти девушки. Об этом 11 августа сообщает агентство Report.

Министр сегодня сказал, что помощь с американской стороны может понадобится в рамках проведения экспертизы. Тамазашвили отметила, что ранее генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе заверил ее, будто запрос в ФБР уже отправлен. Она требует объяснить, почему в двух ведомствах делают разные высказывания.

«Я прошу встречи с Ираклием Шотадзе по вопросу, почему делаются такие разные заявления? Они не хотят подключать ФБР. Это подтверждает то, что во всем замешены они сами», — заявила мать погибшей девушки.

Напомним, Бачалиашвили нашли мертвой в запертой изнутри машине. Повреждений на теле не было. Следователи возбудили дело о доведении до самоубийства, но родители программистки заявляют, что их дочь якобы убили, а потом выставили все, будто был суицид.

Читайте ранее в этом сюжете: К расследованию дела о гибели девушки в Грузии может подключится ФБР – МВД