Нур-Султан, , 14:04 — REGNUM Два человека пострадали во время перестрелки в селе Узынагаш Алма-Атинской области Казахстана, сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

По данным полиции, конфликт произошел между местными жителями. В результате огнестрельные ранения получили два человека. Полиция задержала двух подозреваемых — они водворены в изолятор временного содержания.

К материалам дела приобщены вещественные доказательства — охотничье ружье и дубинка. В настоящее время расследование инцидента продолжается.

Ранее в сети в Казахстане появился видеоролик, на котором слышны звуки выстрелов и женские крики. Инцидент произошел в селе Узынагаш Алма-Атинской области. Автор видео сообщает, что в результате стрельбы кто-то ранен.