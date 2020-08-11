Женева, Швейцария, , 14:08 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) находится в контакте с властями России по вопросу разработки вакцины от коронавируса. Об этом 11 августа сообщил на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

«По вакцинам, безусловно, мы находимся в контакте со всеми правительствами, и мы находимся в контакте и работаем с российскими органами здравоохранения», — заявил официальный представитель организации.

Также он отметил, что в настоящее время идет обсуждение вопроса о процессе переквалификации вакцины и указал, что ВОЗ выступает в пользу ускорения разработки эффективных вакцин от SARS-CoV-2 и средств от COVID-19, внимательно наблюдая за тем, что происходит в данной сфере.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что первая в мире вакцина против коронавируса зарегистрирована утром 11 августа.