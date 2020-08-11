Грозный, , 13:55 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Чечне находится под контролем властей. Поводов беспокоиться о ее ухудшении нет. Такое мнение высказали 10 августа участники заседания оперативного штаба под руководством главы региона Рамзана Кадырова.

«Самое главное — эпидемиологическая ситуация в регионе остаётся под полным контролем. И на данном этапе никаких предпосылок для осложнения нет!» — написал чеченский лидер по итогам проведения совещания.

Стоит отметить, что по данным федерального оперативного штаба на 11 августа, в Чечне за последние сутки число новых выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось на шесть, составив в общей сложности за все время пандемии 2158. С 30 июля, когда было выявлено 16 пациентов с диагнозом COVID-19, ежедневный прирост снизился до пяти-шести человек в сутки.

Выздоровел за все время 1431 человек (+восемь за сутки). Скончались 35 пациентов — за прошедший день умер еще один человек. На лечении в настоящее время находятся 692 заразившихся.