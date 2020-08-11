Бишкек, , 13:54 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов сегодня, 11 августа, на брифинге озвучил прогнозы аналитиков касательно максимального количества жителей республики, которые могут заболеть коронавирусом.

По его словам, научно-консультативный экспертный совет страны отмечает, что поскольку заболевших среди детей в возрасте младше 9 лет насчитывается крайне мало, то если их исключить из прогноза, то в Киргизии заразятся коронавирусом в общей сложности около 4,2 млн человек.

Также высокопоставленный чиновник сообщил, что примерно 67% жителей республики болеют бессимптомно или же не болеют, а еще около 466 тысяч киргизстанцев, переносят болезнь в легкой форме.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, за время пандемии коронавирусную инфекцию диагностировали у 40 455 жителей Киргизии. Из них выздоровели 32 764, умерли — 1 478 человек.