Владимир, , 13:54 — REGNUM Во Владимирской области 11 августа подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Из них по три случая выявлено в Александрове, Коврове и Муроме, по два — во Владимире, Вязниках, Красной Горбатке и Юрьеве-Польском, по одному — в Петушках, Судогде и Суздале.

Всего в области зарегистрированы 5835 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 5228 пациентов, в том числе девять человек — за последние сутки. Скончались 168 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Владимирской области скончались ещё два пациента с COVID-19

Читайте развитие сюжета: Во Владимирской области скончались ещё три пациента с COVID-19