Салехард, , 13:54 — REGNUM В столице Ямала, в Салехарде, окружная клиническая больница с 14 августа возобновляет оказание плановой медицинской помощи. Начнут принимать пациентов терапевты и педиатры, хирургия, стоматология и женская консультация, сообщает региональный оперативный штаб.

Приём в травматологическое отделение начинается с 12 августа. По направлению от врачей поликлиник возобновляется и плановая госпитализация. Пациентов в стационар будут оформлять только при наличии отрицательного анализа на коронавирусную инфекцию и при согласии на нахождение в условиях риска заражения.

Пока не принимают плановых пациентов в неврологическом, кардиологическом и дерматовенерологическом отделениях, не ведут плановый приём спортивные врачи и инфекционисты. Перинатальный центр, инфекционное отделение и онкоцентр функционируют в прежнем режиме.

Напомним, плановая госпитализация и работа стационаров в Салехардской окружной клинической больнице была прекращена с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции с 1 апреля 2020. В самой больнице был развёрнут госпиталь для ковидных пациентов и обсерватор.