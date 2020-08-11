Улан-Батор, , 13:51 — REGNUM 250 граждан Монголии 11 августа вернулись на родину чартерным рейсом Прага-Улан-Батор из Чехии и других стран Восточной Европы.

Рейс Прага-Улан-Батор, который был финансирован филиалом Международной организации по миграции в Праге, Правительством Чешской Республики и Евросоюзом, является первым пассажирским рейсом между Монголией и Чехией.

Международная организация по миграции оплатила доставку, а также затраты на обсервацию 192 человек, прибывших чартерным рейсом.

Отметим, Монголия продолжает эвакуацию граждан, застрявших за границей. С 7 по 10 августа страна организовала доставку граждан из РФ через МАПП Кяхта-Алтанбулаг. По данным МИД, за этот срок в Монголию прибыли 286 человека, 81 из них являются гражданами Монголии, остальные — граждане РФ, которые работают в образовательных учреждениях Монголии и члены их семьи.

«В августе мы планируем совершить 14 чартерных рейсов. За прошедший срок была организована эвакуация, в родину возвращались 17 211 гражданин», — сообщили в МИД.

За минувшие сутки в Монголии не было зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом нового типа. С начала пандемии в стране регистрировано 293 случаев, 263 человека уже выздоровели.