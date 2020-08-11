Москва, , 13:51 — REGNUM Смена технологий взлома банковских карт происходит на глазах российских граждан, и старые умения быстро уходят в прошлое, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын, комментируя всплеск мошенничества в интернете.

«Сейчас завершает свой жизненный цикл одна из таких технологий, а вместе с ней ‑ и паразитирующий на ней способ взлома карт, который назывался «скиммингом». Старая технология использовала для запоминания наших данных на пластиковой карте магнитную полосу.

На ней, как когда-то на магнитной ленте, были записаны наше имя, номер карты, срок действия карты и CVV-код. Технология была недорогой и нашла массовое применение, но оказалась небезопасной с точки зрения взлома.

Мошенники, находясь неподалёку от владельца карты, когда он снимал деньги в банкомате или расплачивался в магазине, считывали эту информацию при помощи специальных устройств с антенной. Кроме того, им требовалось подглядеть или сфотографировать при помощи спрятанной камеры пин-код.

Благодаря этой проблеме, индустрия платежей предприняла переходы на карты с чипами, которыми большинство из нас и пользуется. В итоге «скимминг» умер. Да и сами торговые залы и банкоматы в период пандемии опустели, что ещё сильнее стимулировало мошенников сфокусироваться на интернете.

Киберкриминал переживает сейчас эпоху подъёма, и самые изворотливые умы (хотя, может быть, не самые благородные сердца) всего мира работают над тем, как похищать деньги у тех, кто слишком доверяет сети.

К перечисленным Алексеем Сизовым полезным мерам предосторожности — завести отдельную карту, не совершать крупных покупок на непроверенных сайтах и не называть никакой персональной информации по телефону в разговоре с любыми абонентами, представляющимися сотрудниками банков, я добавил бы ещё необходимость защищать свои компьютерные аккаунты паролями и не давать их никому, особенно детям.

Кстати, в последние недели всё чаще мои знакомые в своих фейсбук-аккаунтах сообщают, что вот, наконец, и им позвонил кто-нибудь, представившийся сотрудником службы безопасности банка, сообщил о подозрительном переводе и спросил, подтверждает ли владелец карты перевод? У одного из таких людей даже не было карты этого банка.

Что касается меня, то мне звонила женщина, которая суровом голосом, выдающим нелёгкую судьбу, спрашивала о том же, а когда я поинтересовался, человек она или робот, обиделась и сказала: «Ну человек, такой же, как и вы!» Мошенники пока что — тоже люди, и обзванивают нас для них пока тоже люди. Но как бы ни подмывало продолжить увлекательную беседу, безопаснее — повесить трубку», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов заявил, что единственным местом, где опасно использовать банковскую карту, остаётся интернет.

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