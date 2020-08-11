Великий Новгород, , 13:49 — REGNUM В Новгородской области за предыдущие сутки выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом. Это на один случай больше, чем было выявлено днем ранее. О новых данных по эпидемической ситуации сообщил 11 августа областной оперштаб.

Нарастающим итогов в Новгородской области к сегодняшнему дню подтверждено 3933 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 3073 человека, в том числе два пациента выписаны за последние сутки.

Скончались от болезни COVID-19 в Новгородской области 64 человека за всё время пандемии. Новых летальных случаев не регистрировалось еще с 21 июля.

Под наблюдением медиков в регионе находится 3081 человек.

Новые случаи коронавируса за последние сутки зарегистрированы в Великом Новгороде (9), Боровичском (4), Шимском (2) и Солецком (1) районах.