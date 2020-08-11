Минск, , 13:45 — REGNUM Пропавший 10 августа в Минске фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Илья Питалев находится в следственном изоляторе города Жодино Минской области. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

Причины задержания Питалева неизвестны, обвинения ему не предъявляли, пишет издание. Посольство РФ информировали о местонахождении Питляева, сейчас ведётся работа по его освобождению.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посольстве РФ сообщили, что устанавливают обстоятельства задержания российских журналистов и их местонахождение в Белоруссии.

Отметим также, что журналист издания «Медуза» Максим Солопов, ранее задержанный во время беспорядков в Белоруссии, находится в минском изоляторе в 1-м переулке Окрестина.

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