Москва, , 13:42 — REGNUM Мошенники становятся все более изобретательными. Они все чаще представляются сотрудниками банков и выуживают у граждан всю необходимую для хищения денежных средств информацию о банковских картах, включая сvс коды, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

«Тут все дело в психологии: когда вам звонит «представитель службы безопасности банка» и сообщает, к примеру, что по Вашей карте осуществлён перевод на крупную сумму, который вы естественно, не осуществляли, автоматически срабатывает инстинкт защиты своей собственности.

И если для этого нужно назвать номер карты и персональные данные, первая мысль — сообщить все, что просят.

Такая же ситуация, когда вам предлагают оформить кредитную карту на выгодных условиях. Главное, чтобы желание не упустить заманчивую возможность, не привело к потере всех накоплений. Об этом нужно помнить, когда речь заходит о персональных данных по банковской карте.

Лучше внимательно выслушать предостережение или предложение, а затем самостоятельно перезвонить на горячую линию банка и узнать, действительно ли кем-то был осуществлен перевод по вашей карте и ждет ли вас кредит на выгодных условиях», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, единственным местом, где опасно использовать банковскую карту, остаётся интернет, заявил начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

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