Владикавказ, , 13:40 — REGNUM Северная Осетия стала одним из субъектов, в которых за последние сутки отмечен наименьший темп прироста числа новых случаев заражения коронавирусом. В этой республике показатель прироста составил всего 0,1%, сообщили 11 августа в пресс-службе федерального оперативного штаба.

За прошедший день в Северной Осетии было выявлено пять граждан, у которых подтвержден коронавирус. Выздоровели за этот же день 25 пациентов. Общее число заразившихся новой опасной инфекцией достигло 4635 человек. Выздоровели за все время пандемии 4192 пациента. Число скончавшихся от COVID-19 в Северной Осетии не увеличивается с 26 июня и составляет 67 человек.

В настоящее время в Северной Осетии выздоровели от COVID-19 уже около 90% всех заразившихся. По данным федерального оперштаба на 11 августа, находятся на лечении всего 376 человек. Это второй показатель в Северо-Кавказском округе после Кабардино-Балкарии, где проходят лечение 332 человека.

В числе госпитализированных 233 человека, у 37 из них подтвержден диагноз COVID-19.В реанимации находятся 22 из них. Остальные заболевшие проходят лечение амбулаторно.