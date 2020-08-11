Брянск, , 13:39 — REGNUM Девять учеников общеобразовательных школ получили по 200 баллов на Едином государственном экзамене в Брянской области в 2020 году. О победителях 11 августа рассказал губернатор Александр Богомаз.

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM

Дважды высокого результата добились выпускники пяти образовательных учреждений Брянска, три 11-классника из Клинцов и ученик Карачевской школы. На 100 баллов сдал ЕГЭ 101 выпускник, в 2019 году высшей оценки смогли достичь 89 человек.

Всего государственные экзамены в Брянской области в этом году сдавали более шести тысяч человек.