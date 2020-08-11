Москва, , 13:34 — REGNUM На сегодняшний день нет никаких оснований, чтобы откладывать регистрацию новой вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии Гамалеи Минздрава России. Об этом сегодня, 11 августа, заявил заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

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Он подчеркнул, что её исследования проходят с соблюдением всех международных стандартов.

«Эта вакцина возникла не на пустом месте, были серьёзные, большие наработки по вакцинам в центре им. Гамалеи. Технология разработки такой вакцины очень четко отработана», — заявил в беседе с ТАСС Брико.

Напомним, 11 августа президент России Владимир Путин сообщил о регистрации первой российской вакцины от коронавируса. отмечается, что это первый зарегистрированный препарат от COVID-19 в мире.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) призвали отложить государственную регистрацию первой разработанной в России вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 до успешного завершения третьей фазы её клинических испытаний. На это глава Росздравнадзора Валентина Косенко заявила, что этой вакциной уже были привиты несколько сотен добровольцев, причём серьёзных нежелательных реакций не было. По ее словам, на пострегистрационной фазе исследований вакцины предполагается участие нескольких тысяч добровольцев.

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