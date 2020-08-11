Орел, , 13:34 — REGNUM Зарегистрированные случаи заражения коронавирусом на данный момент в Орловской области отсутствуют в двух районах, об этом 11 августа в ходе еженедельного онлайн-брифинга сообщил руководитель департамента здравоохранения области Иван Залогин.

По его словам, сегодня «чистыми» от COVID-19 являются Корсаковский и Колпнянский районы Орловской области. В Корсаковском районе за период пандемии положительные тесты на коронавирус были подтверждены у 21 человека, в Колпнянском — у 39 пациентов.

Всего в регионе подтверждено 6068 случаев заражения, 4686 человек выздоровели. 95 пациентов умерли.