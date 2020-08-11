Москва, , 13:34 — REGNUM Российская вакцина против коронавируса получила название «Спутник V» в честь первого искусственного спутника Земли, запущенного в 1957 году. Об этом говорится на официальном сайте вакцины.

На сайте разъясняется идея названия вакцины. Отмечается, что советский «Спутник-1» запустил интерес к космическим исследованиям во всем мире. Разработчики считают, что российская вакцина создала «момент Спутника» для мирового сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа президент РФ Владимир Путин на совещании правительства заявил, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса.

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