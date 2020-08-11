Владикавказ, , 13:28 — REGNUM В Северной Осетии уличили в нарушении антикоррупционного законодательства главу администрации Моздокского района. В результате проверки было установлено, что он занимался бизнесом. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской деятельности», сообщили 11 августа в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, глава администрации района являлся учредителем предприятия, которое занималось торговлей товарами. Через доверенное лицо он руководил компанией и проводил сделки по поставке товаров для обеспечения работы органов власти без заключения контрактов, дробя их намеренно. Нарушая закон о защите конкуренции, чиновник заработал за два с небольшим года более 500 тыс. рублей.

В настоящее время прокуратура внесла представление главе Северной Осетии Вячеславу Битарову с требованием обязать Собрание представителей Моздокского района досрочно прекратить полномочия главы администрации.

Отметим, на официальном сайте администрации Моздокского района приводится информация, что главой администрации в настоящее время является Олег Яровой. Он назначен на эту должность в 2017 году.