Волгоград, , 13:27 — REGNUM 51-летняя женщина пополнила список жертв коронавирусной инфекции в Волгоградской области. Смерть пациентки от осложнений подтвердили за прошедшие сутки, сообщили 11 августа в региональном оперативном штабе.

Жительница Волжского, почувствовав первые признаки недомогания, обратилась за медицинской помощью. Она находилась на амбулаторном лечении. Однако её состояние ухудшилось, и пациентку госпитализировали в четвёртую клиническую больницу. У женщины диагностирован коронавирус с двусторонней пневмонией, имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Этот случай стал 73-м с начала пандемии в регионе.

В волгоградских больницах на лечении с подтверждённым коронавирусом сейчас находятся 3630 человек, в том числе 209 детей.