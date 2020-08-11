Тюмень, , 13:23 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 71 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 11 августа зарегистрировано 6726 случаев заражения коронавирусом. Из них выздоровели 6035 человека, 28 пациентов с COVID-19 скончались.

В инфекционных госпиталях региона на 11 августа 16 пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.