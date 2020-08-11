Лондон, , 13:20 — REGNUM Студия Codemasters решила перенести релиз игры Dirt 5 на неделю. Об этом 11 августа сообщает издание Eurogamer.

Теперь ожидается, что Dirt 5 поступит в продажу 16 октября 2020 года. Игра будет доступна на PC, Xbox One и PlayStation 4.

Напомним, Dirt 5 — это гоночный симулятор, позволяющий геймерам участвовать в различных заездах по бездорожью. В игре также будет сюжетный режим, в рамках которого пользователи смогут построить карьеру профессионального автогонщика.

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