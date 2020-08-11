Лампедуза , Италия, , 13:17 — REGNUM В ночь с понедельника на вторник, 11 августа, на итальянском острове Лампедуза неизвестные сожгли микроавтобус, принадлежащий местному центру по приему мигрантов.

Транспортное средство использовалось для перевозки мигрантов из порта. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование.

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом новое правительство либералов и популистов выполняет задание Брюсселя — в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома».

В настоящий момент ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения повторной вспышки эпидемии в Италии. Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство ежедневными новыми высадками, и в правительстве страны заговорили о необходимости ограничивать миграцию, по крайней мере на время эпидемии.