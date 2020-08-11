Лондон, , 13:15 — REGNUM Игроки PC-версии Fall Guys: Ultimate Knockout массово жалуются на появление в игре читеров (недобросовестных геймеров, использующих сторонние программы для получения преимущества). Об этом 11 августа сообщает «Игромания».

Издание отмечает, что многие геймеры используют специальные программы, ускоряющие передвижение их персонажей. Таким образом, уже в самом начале гонке они оказываются на финише.

Напомним, Fall Guys: Ultimate Knockout — это популярная многопользовательская аркада, в которой геймеры проходят различные полосы препятствий на выбывание. За неделю с релиза игру купили больше двух миллионов геймеров.

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