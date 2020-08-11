Екатеринбург, , 13:15 — REGNUM Увольнение гардеробщиков из Екатеринбургского цирка признано незаконным. Решение принял Ленинский районный суд города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Свердловского областного суда.

Работники гардероба нанимались на 18 представлений, чтобы получить за каждое представление по 850 рублей. Договор заключался на срок до 1 декабря 2019 года. Сотрудников уволили 14 ноября 2020 года — раньше срока.

Представители цирка в ответ сказали, что концертная программа «утверждается на определенный период с непредсказуемой периодичностью, что исключает систематичность».

Суд частично удовлетворил требования истцов. С цирка взыщут в пользу гардеробщиков средний заработок за время вынужденного прогула (по 8797,5 рублей за вычетом НДФЛ и обязательных отчислений), а также по 2000 рублей компенсации морального вреда и по 6000 рублей компенсации расходов на представителя.

Как сообщало ИА REGNUM, с середины марта 2020 года Екатеринбургский цирк прекратил устраивать представления из-за пандемии COVID-19.

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