Улан-Удэ, , 13:14 — REGNUM В Улан-Удэ сегодня, 11 августа состоялась акция с призывом открыть или обозначить дату открытия кинотеатров. Об этом написал на своей странице в «Фейсбук» режиссёр Артём Бурлов.

Он напомнил, что до введения противоэпидемических мер в столице Бурятии работали 4 коммерческих и 2 муниципальных кинотеатра.

«На сегодняшний день, не работает не один. Не смотря на то, что организации общественного питания начали свою работу! В 22 регионах страны уже открыты кинотеатры!» — отметил он.

В акции, судя по фотографиям, приняло участие до десятка человек. Все они при этом были в масках. Они призвали власти республики провести совещание относительно отрасли кинематографии и представить план начала работы кинотеатров в городе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее региональный штаб продлил действие ограничительных мер до 31 августа. В Бурятии сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе в парках, на работу кинотеатров, ночных клубов, детских детских развлекательных центров, аттракционов.

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