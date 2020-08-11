Москва, 11 августа 2020, 13:11 — REGNUM Иск к актёру Михаилу Ефремову о возмещении морального вреда подал Виталий Захаров, старший сын погибшего в ДТП Сергея Захарова. Об этом 11 августа сообщает ТАСС.
Сумма исковых требований составила 6,5 млн рублей. Отмечается, что адвокат Сергей Аверцев, представляющий интересы Виталия Захарова, подтвердил факт подачи иска.
Потерпевшими по делу о смертельном ДТП признаны ещё трое родственников Захарова — вдова, брат и младший сын. Их представляет адвокат Александр Добровинский.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что состояние здоровья актёра резко ухудшилось.
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