Москва, , 13:05 — REGNUM До двух лет сохраняется иммунитет против коронавируса после введения вакцины, сообщили 11 августа в пресс-службе министерства здравоохранения России.

Отмечается, что двукратная схема введения вакцины формирует длительный иммунитет. В Минздраве уточнили, что по опыту использования векторных вакцин иммунитет сохраняется до двух лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 август в России зарегистрировали вакцину против коронавируса, разработанную учеными Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

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