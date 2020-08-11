Краснодар, 11 августа 2020, 13:05 — REGNUM 67-летний житель Абинска Краснодарского края с подтверждённым заражением коронавирусом скончался, сообщили 11 августа в пресс-службе администрации края.
Мужчину госпитализировали в Крымскую центральную районную больницу, анализ подтвердил наличие коронавируса. Скончался пациент от двусторонней пневмонии, дыхательной и сердечной недостаточности. До заражения он страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Этот пациент стал 132-й жертвой коронавируса на территории Краснодарского края за весь период пандемии.