Йошкар-Ола, , 13:02 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 11 августа выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 3932 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает общероссийский оперативный штаб.

До настоящего момента полностью выздоровели в регионе 3444 человека, то есть более 87,85% от общего числа носителей коронавируса уже справились с инфекцией. За последние сутки выписаны 40 человек по выздоровлении. 36 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний. З минувшие сутки летальных случаев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 11 августа выявили 804 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 111 801 случая.