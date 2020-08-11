Копенгаген, , 13:00 — REGNUM В настоящее время число выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекции в Дании растет. Власти, пытаясь быстро справиться с возникающими вспышками коронавирусной инфекции на локальном уровне, хотят избежать повторного закрытия страны на карантин. Об ужесточении мер по инфекционному контролю правительством страны 10 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Так, в городе Орхус и муниципалитете Силькеборг, расположенном в центре Ютландии, вводится обязательное ношение средств защиты полости рта и органов дыхания.

«В последние дни мы наблюдаем тревожное развитие событий в Силькеборге, поэтому требование по защите полости рта в общественном транспорте распространяется на весь Силькеборг и близлежащие муниципалитеты», — заявил министр здравоохранения Дании Магнус Хойнике.

По данным журналистов, за последние сутки на территории Дании было зарегистрировано 76 случаев заражения коронавирусом. Половина из них приходится на Орхус.