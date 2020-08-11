Стокгольм, , 14:56 — REGNUM Упорное сопротивление государственного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла, выражающееся в непринятии необходимости введения обязательного масочного режима в стране, должно прекратиться. Личный престиж не должен стоять на пути эффективной работы по инфекционному контролю. Данный призыв администрации Каролинской университетской больницы в Стокгольме был опубликован 10 августа в газете Expressen.

Поводом к публикации в данном средстве массовой информации послужило интервью Тегнелла немецкой газете Bild, во время которого эпидемиолог по-прежнему отстаивал отсутствие необходимости введения обязательного ношения масок в общественных местах.

«Аргументы со временем меняются, вот только неприятие остается по-прежнему. Среди прочего Тегнелл утверждал, что те, кто носит средства защиты полости рта и органов дыхании, дотрагиваются до лица в большей степени, чем другие (это недавно было опровергнуто в научном исследовании). Он также заявил, что в Швеции, в отличие от многих других стран, нет проблем с переполненностью в общественном транспорте (совершенно неверное утверждение)», — говорится в опубликованном материале.

Примечание: цитата приведена с сохранением авторских вставок.

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