Москва, , 12:51 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин попросил Министерство финансов восстановить финансирование закупок лекарств для льготников и лечения онкологических заболеваний.

Глава государства на совещании с членами правительства уточнил, что «сейчас доходы бюджета начали восстанавливаться».

«Я бы просил не сокращать и, если что-то уже предложено (сократить), восстановить средства, связанные с приобретением лекарств для льготных категорий граждан и по онкозаболеваниям», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, на совещании заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова отметила, что, учитывая расходы на лекарства для граждан льготных категорий и расходы для лечения заболеваний онкологического характера, дополнительное необходимое финансирование будет ещё больше.

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