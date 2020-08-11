Кемерово, , 12:49 — REGNUM То, что сейчас происходит в Кемеровской области, — это не «вторая волна» коронавируса, это продолжение «первой волны». Об этом в интервью областной газете «Кузбасс» заявил замгубернатора Кузбасса Алексей Цигельник.

«В нашем случае она («первая волна» — прим. ИА REGNUM) очень растянута во времени. Более того, мы делали совершенно осознанно всё для того, чтобы растянуть её. Нашей главной задачей было и остается оказывать медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается, — подчеркнул Цигельник. — Чем больше одномоментная заболеваемость, тем больше нагрузка на систему здравоохранения. Рост заболевших коронавирусом влечёт сокращение оказания других видов медпомощи. Сколько бы ни было заболевших, «напечатать» врачей невозможно. Их столько, сколько есть. И чтобы перевести их на «ковидных» больных, нужно отвлечь их от другой работы».

Напомним, что Алексей Цигельник также назвал основные причины роста числа пациентов с коронавирусом в Кузбассе.