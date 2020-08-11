Элиста, , 12:48 — REGNUM В Республике Калмыкия, по данным на утро 11 августа, за истекшие сутки выявили 69 носителей коронавирусной инфекции. Прирост новых случаев заражения SARS-CoV-2 обусловлен увеличением числа проведённых тестов.

За прошедшие сутки 21 пациент, получивший положительный результат теста на коронавирус, выздоровел. 334 человека с симптомами ОРВИ находятся в стационарах, в том числе пять детей и четыре беременных женщины. Состояние десяти пациентов оценивается как тяжёлое, шестеро подключены к аппаратам ИВЛ. На самоизоляции находятся 1 тыс. 306 человек.

Всего в Калмыкии за весь период пандемии подтверждён 3 тыс. 121 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 2 тыс. 186 жителей республики, от осложнений, вызванных инфекцией, скончались 42 пациента.