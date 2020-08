Вашингтон, , 12:48 — REGNUM Производитель игрушек Funko анонсировал новую серию фигурок POP!, посвящённую героям популярных игр с консоли PlayStation. Об этом 10 августа сообщило издание Game Informer.

https://twitter.com/gameinformer/status/1292932946853330944

В новой линейке Playstation All-stars появятся фигурки протагонистов из многих известных игр: Twisted Metal, The Last of Us, Death Stranding, а также Ratcher & Clank. Все они поступят в продажу 5 октября 2020 года.

Напомним, Funko POP! — это серия фигурок, посвящённая героям игр, фильмов, мультсериалов и книг. Ей удалось завоевать популярность у многих коллекционеров благодаря узнаваемому стилю и относительно невысокой цене.

