Саранск, , 12:47 — REGNUM По состоянию на 11 августа в Мордовии зафиксирован ещё один летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб.

Скончалась 51-летняя женщина, которая проходила лечение в Республиканской клинической больнице им. С.В. Каткова.

Основной диагноз — коронавирусная инфекция COVID-19, тяжёлое течение. Осложнение заболевания — двусторонняя тотальная пневмония, отек легких. В качестве сопутствующего заболевания указано ожирение второй степени.

Таким образом, общее число жертв COVID-19 в Мордовии достигло 37 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии по состоянию на 11 августа выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 4828 случаев заражения SARS-CoV-2.