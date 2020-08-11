Самара, , 12:47 — REGNUM Трое пациентов с COVID-19 скончались за сутки в Самарской области. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

По сообщению пресс-службы ведомства, мужчины 63-х и 55-и лет страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а 62-летняя женщина страдала еще и заболеваниями органов дыхания. Всего в регионе скончались 110 пациентов с COVID-19.

Отмечается, что коэффициент летальности в регионе составил 1,5 (по России — 1,69). А показатель смертности на 100 тысяч населения в регионе — 3,44 (по России — 10,36).

Сообщается, что за минувшие 24 часа в регионе было выявлено 48 человек, инфицированных коронавирусом. А всего по области выявили 7320 фактов заражения этой инфекцией. При этом 5518 человек справились с ней. На учете у врачей стоит 393 человек.