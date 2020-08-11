Бишкек, , 12:45 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом и внебольничной пневмонией в Киргизии достигло 40 455. Об этом 11 августа заявила начальник управления общественного здравоохранения министерства здравоохранения республики Айнура Акматова на брифинге.

По её словам, за минувшие сутки лаборатории республики выявили 278 случаев заражения. Число вылечившихся пациентов достигло 31 816, или 78,6%. За последний день выздоровели 535 человек.

Среди медицинских работников коронавирус выявили у 2967 человек, вылечились 2212 медиков. Всего от COVID-19 и внебольничной пневмонии скончались 1478 человек.

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