Астрахань, , 12:44 — REGNUM В Астраханской области по состоянию на 11 августа подтверждено 54 летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

За последние сутки была подтверждена одна смерть пациента с коронавирусом. 8 июля скончался 82-летний житель Ахтубинского района. Окончательный диагноз был поставлен патологоанатомическим бюро после проведения исследований и ПЦР-диагностики.

За весь период наблюдения выписаны после выздоровления были 5418 человек, в том числе 4030 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19.

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