Осло, , 14:58 — REGNUM Арнт Абрахамсен, глава муниципалитета Фарсунд на юге Норвегии, призвал жителей страны держаться подальше от Осло. Об этом 11 августа со ссылкой на норвежское издание Fædrelandsvennen сообщила газета Dagens Nyheter.

«Я серьезно говорю. Сейчас в Осло больше выявленных случаев заражения коронавирусом, чем в нескольких странах и регионах среди наших соседей, занесенных в красный список», — заявил Абрахамсен.

В эти выходные статистика по коронавирусу в Осло показала, что столица, скорее всего, будет внесена в «красный список», составляемый в соответствии с замерами Норвежского института общественного здравоохранения.

Напомним, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции правительство Норвегии ввело в действие систему «красных» и «зеленых» зон. Жители «красных» зон, где эпидемиологическая ситуация является неблагожелательной (более 20 подтвержденных случаев заражения коронавирусом на 100 000 человек) по прибытии в «зеленые» зоны должны быть помещены на карантин.

Власти при получении соответствующей рекомендации Норвежского института общественного здравоохранения также оставляют за собой введения или ужесточения мер по инфекционному контролю.