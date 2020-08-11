Саранск, , 12:41 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 11 августа выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 4828 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает региональный оперативный штаб.

До настоящего момента полностью выздоровели 3713 жителей региона, то есть более 76,90% от общего числа носителей коронавируса уже победили инфекцию. За последние сутки выписаны по выздоровлении 16 человек. 37 человек скончались от последствий заражения коронавирусом, за минувшие сутки зафиксирован дин новый летальный случай.

Как сообщало ИА REGNUM, с 7 августа в республике число выявляемых за сутки новых заражений коронавирусом не превышает 30 случаев.