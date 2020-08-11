Северский район, Краснодарский край, , 12:41 — REGNUM 80 участков под застройку в границах лесного фонда выявлено на территории Северского района Краснодарского края, сообщили 11 августа в пресс-службе администрации региона. Проверки соблюдения градостроительного и земельного законодательства в муниципалитетах проводятся по поручению губернатора.

«Проверка только двух поселений Северского района уже выявила факты пересечения земель лесного фонда с землями иных категорий на 80 участках. Работа продолжается», — отметил вице-губернатор Сергей Болдин.

В Северский район комиссия была направлена после того, как был установлен факт включения в границы населенных пунктов 350 га лесного фонда, также проверки ведутся в Новороссийске и Горячем Ключе.