Тбилиси, , 12:44 — REGNUM Медицинские работники в больницах Грузии провели акцию протеста «Врачи в белых халатах» и потребовали освободить их коллегу, работавшего в клинике «Тбилисская центральная больница». Об этом 10 августа сообщили в пресс-службе «Объединения медицинских ассоциаций Грузии».

Директора столичной клиники Георгия Лобжанидзе обвинили в халатности, а врача Вахтанга Кипиани — в мошенничестве и незаконном оказании медицинских услуг. Руководителя больницы отпустили под залог, а его подчиненного взяли под арест. Расследование началось из-за того, что пациентка «Тбилисской центральной больницы» после двух операций впала в кому.

«По действующими правилам, врачи закон не нарушали. Применение предварительного заключения недопустимо и носит карательный характер. А то, как задержали врачей, совершенно неприемлемо и оскорбительно для медицинского сообщества», — говорится в сообщении ассоциации.

В заявлении говорится, что Кипиани, которого правоохранители обвиняют в отсутствии необходимой лицензии, имел право на проведение операции. От имени ассоциации по этому поводу будет написано письмо министру здравоохранения Грузии.

Стоит отметить, что, по версии следователей, Кипиани в 2018 году пообещал одной из пациенток, что ей будет сделана операция итальянскими врачами, но провел ее сам. Ему ассистировала анестезиолог Магда Хочолава. Ее также обвиняют в оказании медицинских услуг без лицензии и арестовали заочно, так как женщина уехала за границу.