Магас, , 12:38 — REGNUM В Ингушетии пришли с обыском к бывшему министру спорта региона. В его частном домовладении с раннего утра 11 августа проводятся спецмероприятия, пишет интернет-газета «Ингушетия».

По данным издания, доступ к дому заблокирован силовиками, которые якобы прикомандированы в республику. Версии причин проведения обыска у источника газеты нет.

Стоит отметить, что информации о проводимых спецмероприятиях в доме у экс-министра спорта на официальных сайтах правоохранительных органов пока нет. Неизвестно также, к какому именно чиновнику пришли с обысками, так как за последние годы на этом посту успели поработать сразу несколько человек.

Ранее в поле зрения правоохранителей попадал экс-министр спорта Исса Оздоев. Более 10 лет назад его подозревали в нецелевом расходовании свыше 14 млн рублей бюджетных средств при выполнении проектных и изыскательских работ по строительству дворца спорта в Назрани.